Аргентинский чиновник в шоке от поведения болельщика, оскорбившего россиянку. Вот что он сказал

Представитель министерства безопасности Аргентины Гильермо Мадеро считает отвратительным поступок своего соотечественника, оскорбившего россиянку на чемпионате мира. Ранее в Интернете было опубликовано видео, на котором аргентинский болельщик Нестор Фернадо Пенови просит россиянку, не знающую испанского языка, повторить за ним фразы непристойного содержания.

- Этот человек совершил нечестный и неприличный поступок, у меня даже нет прилагательных, чтобы его описать, - приводит слова Мадеро аргентинский портал infobae. - Он не должен посещать матчи чемпионата мира. Нас огорчает, что подобные люди встречаются среди тысяч болельщиков, которые демонстрируют образцовое поведение.

Напомним, по инициативе аргентинских властей Пенови действительно наказали запретом на посещение матчей чемпионата мира.

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