16:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Аргентинский чиновник в шоке от поведения болельщика, оскорбившего россиянку. Вот что он сказал


Представитель министерства безопасности Аргентины Гильермо Мадеро считает отвратительным поступок своего соотечественника, оскорбившего россиянку на чемпионате мираРанее в Интернете было опубликовано видео, на котором аргентинский болельщик Нестор Фернадо Пенови просит россиянку, не знающую испанского языка, повторить за ним фразы непристойного содержания.  

- Этот человек совершил нечестный и неприличный поступок, у меня даже нет прилагательных, чтобы его описать, - приводит слова Мадеро аргентинский портал infobae. - Он не должен посещать матчи чемпионата мира. Нас огорчает, что подобные люди встречаются среди тысяч болельщиков, которые демонстрируют образцовое поведение.

Напомним, по инициативе аргентинских властей Пенови действительно наказали запретом на посещение матчей чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение – здеськалендарь матчей и расписание по городам – здесь //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:
что, где и когда смотреть на ТВ 

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/news/argentinskiy-bolelschik-izvinilsya-za-oskorblenie-rossiyanki-1424898/

К комментариям
2
Материалы других СМИ