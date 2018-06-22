15:09 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Аргентинский болельщик извинился за оскорбление россиянки


Аргентинский болельщик Нестор Фернадо Пенови, которому ранее запретили посещать матчи чемпионата мира за оскорбление россиянки, извинился за свое поведение. По его словам, он добропорядочный человек и допустил ошибку.

– Я приношу извинения за шутку в отношении девушки, - цитирует Пенови clarin.com. - Приношу извинения народу Аргентины, России, моим друзьям, месту, где живу, моим детям, матери моих детей. Мне очень стыдно. На самом деле я не такой. Мне 47 лет, и я добропорядочный человек. Об этом путешетсвии я мечтал, но случилось такое. Это моя ошибка. 

Также Пенови добавил, что он в компании 14 друзей выпил пива, однако пьяным не был. Видео, которое он записал, было для узкого круга лиц, и он не хотел унизить женщину.

Напомним, ранее фанат оскорбил россиянку, заставив произнести непристойную фразу на испанском языке, а затем выложил видео в соцсети. Власти Аргентины немедленно отреагировали на это, потребовав от России запретить хулигану посещать матчи ЧМ-2018, что в итоге и было сделано. 

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