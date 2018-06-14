Аргентинские заключенные объявили голодовку ради просмотра матчей ЧМ-2018

Заключенные тюрьмы, находящейся в аргентинском городе Пуэрто-Мадрин, объявили голодовку, чтобы добиться разрешения смотреть матчи чемпионата мира-2018, сообщает Publimetro. Они просят починить телевизионный кабель, который не работал трое суток.

- Мы не будем принимать пищу днем и вечером до тех пор, пока проблема не будет решена, - говорится в письме заключенных.

Сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии (16 июня, Москва, "Спартак"), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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