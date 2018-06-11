Аргентинские фанаты поют возле ГУМа. Это нужно видеть!

В Москве уже вовсю ощущается приближение чемпионата мира-2018. В воскресенье около главного здания МГУ была открыта фан-зона, а в понедельник фанаты со всего света заполонили центральные улицы столицы. На Красной площади им побывать не удалось, так как она закрыта в преддверии Дня России. Но, кажется, гостей города это не сильно расстроило. Корреспондент "СЭ" встретил вечером на Никольской улице группы болельщиков из Ирана, Коста-Рики, голосящего что есть сил мексиканца и его друзей. Но вне конкуренции - большая кампания аргентинцев, собравшая своим пением во славу Месси большую толпу радостных прохожих. Посмотрите это видео и насладитесь атмосферой приближающегося праздника. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Центр Москвы уже наводнен болельщиками. Вот иранцы pic.twitter.com/ojH5XgXKsO – Филипп Папенков (@PippoGranato) 11 июня 2018 г.

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