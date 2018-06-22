Аргентинские фанаты после разгрома от Хорватии оплевали Сампаоли

Болельщики сборной Аргентины после разгромного поражения своей команды от Хорватии (0:3) на чемпионате мира-2018 оплевали главного тренера Хорхе Сампаоли, сообщает Diario26. Также южноамериканские фанаты выкрикивали в адрес 58-летнего специалиста оскорбления. Один из них попал в него бутылкой с водой.

Как Месси выйти в плей-офф

Источник отмечает, что аргентинцы стали вести себя агрессивно после того, как их команда в компенсированное ко второму тайму время пропустила третий мяч.

В первом туре на турнире в России сборная Аргентины сыграла вничью с Исландией (1:1). В этой встрече капитан команды Лионель Месси не реализовал пенальти. Потерпев поражение от хорватов, южноамериканцы подошли к игре с Нигерией в третьем туре с одним набранным очком. Таким образом, шансы "альбиселесте" на попадание в 1/8 финала чемпионата мира являются очень низкими.

Матч между сборными Нигерии и Аргентины состоится 26 июня, встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

Бунт в Аргентине! Игроки хотят ухода Сампаоли до матча с Нигерией

Бог постарел. Как жаль // Безбожие. Месси только мешает Аргентине //

"Что не так с Месси?" Истерика аргентинских СМИ

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ