Аргентинец устроил дебош в петербургском отеле после поражения своей сборной

Болельщик сборной Аргентины, находившийся в нетрезвом состоянии, устроил погром в одном из отелей Санкт-Петербурга после поражения своей национальной команды в матче группового этапа чемпионата мира против Хорватии (0:3), сообщает "Фонтанка".

35-летний мужчина разбил унитаз и набросился на администратора. Его доставили в ближайшее отделение полиции, где составили протокол об административном правонарушении.

Сборная Аргентины выступает в группе D. Ей предстоит сыграть с Нигерией (26 июня, Санкт-Петербург).

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