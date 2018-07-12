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Аргентинец Питана обслужит финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия

Нестор ПИТАНА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Нестор ПИТАНА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Аргентинец Нестор Питана назначен главным арбитром финального матча чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии.

Ассистировать ему будут соотечественники Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти. Четвертый арбитр - нидерландец Бьорн Кейперс, резервный ассистент - еще один представитель Нидерландов Эрвин Зейнстра.

Решающий матч чемпионата мира пройдет 15 июля в Москве на стадиона "Лужники".

Игра станет пятой для Питаны на нынешнем турнире. 

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

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