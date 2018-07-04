Аргентинец оштрафован более чем на полмиллиона рублей за продажу билетов на ЧМ-2018

Аргентинский болельщик, продававший билеты на матчи ЧМ-2018, оштрафован судом на 543 тысячи рублей. Дело рассматривалось по введенной перед чемпионатом мира статье 14.15.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) "Незаконная реализация входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года или документов, дающих право на их получение".

– Мировой судья вынес постановление о привлечении к административной ответственности гражданина Республики Аргентина Сурбригхена Адолфу Рауля, – приводит ТАСС заявление объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. – Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 542 998 рублей 80 копеек.

Статьей для граждан предусмотрены штрафы вплоть до 25-кратной стоимости входного билета на матч. Для должностных лиц штраф может составить 30-кратную стоимость билета, а для юридических лиц – до 1 млн рублей и приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ