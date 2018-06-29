Аргентинцы забронировали места в отеле-призраке и остались без ночлега

Болельщики из Аргентины, которые забронировали места в несуществующем отеле в Нижнем Новгороде, бесплатно поселились в хостеле, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на директора нижегородского туристско-информационного центра Сергея Яковлева.

– Шестеро болельщиков из Аргентины забронировали номера в отеле, якобы находящемся на улице Алексеевской. Однако когда они приехали в Нижний Новгород, выяснилось, что по указанному адресу отеля нет, – рассказал Яковлев. – Нижегородцы обратили внимание на бродивших в растерянности туристов и позвонили нам. Мы быстро решили этот вопрос. Всех шестерых аргентинских болельщиков мы разместили по их просьбе в хостеле.

Яковлев также заявил, что гости из этой страны оказались самыми неорганизованными из всех туристов в Нижнем Новгороде. Часть прибывших аргентинцев предпочли расположиться в центральном зале вокзала, где спали целыми семьями. Самыми организованными Яковлев назвал шведов и швейцарцев.

Ранее стало известно, что некоторые болельщики южноамериканской сборной по ошибке бронировали отели в Великом, а не Нижнем Новгороде (подобным отметились и швейцарцы). Президент России Владимир Путин подарил билеты аргентинцам, перепутавшим Великий и Нижний Новгород, на матч их команды с Нигерией в Санкт-Петербурге. В Нижнем Новгороде латиноамериканцы сыграли во 2-м туре группового раунда – с Хорватией (0:3). Во время встречи на стадионе фанаты избили хорватского болельщика, после чего 24 аргентинцам запрещено посещать матчи ЧМ-2018.

Чемпионат мира в России проходит с 14 июня по 15 июля. С 30 июня начинается стадия плей-офф.

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