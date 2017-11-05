Аргентинцы вызвали Ло Сельсо на матч с Россией

Полузащитник "ПСЖ" Джовани Ло Сельсо вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи против России и Нигерии, которые состоятся в ноябре, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины. 21-летний игрок в этом сезоне провел 9 матчей в составе парижан.

Напомним, на поле в игре с Россией могут появиться четыре игрока "Зенита" - Эмануэль Маммана, Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер и Леандро Паредес. Полностью состав сборной Аргентины выглядит следующим образом:

Вратари: Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Науэль Гусман ("Тигрес", Мексика), Аугустин Маркезин ("Америка", Мексика);

Защитники: Хавьер Маскерано ("Барселона", Испания), Федерико Фасио ("Рома", Италия), Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия), Эмануэль Маммана ("ЗЕНИТ", Россия), Эмилиано Инсуа ("Штутгарт", Германия), Херман Пеццела ("Фиорентина", Италия);

Полузащитники: Эвер Банега ("Севилья", Испания), Эдуардо Сальвио ("Бенфика", Португалия), Алехандро Гомес ("Аталанта", Италия), Фернандо Беллуски ("Сан-Лоренсо", Аргентина), Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия), Диего Перотти ("Рома", Италия), Энцо Перес ("Ривер Плейт", Аргентина), Анхель Ди Мария ("ПСЖ", Франция), Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони (трое - "ЗЕНИТ", Россия);

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Испания), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Мауро Икарди ("Интер", Италия), Пауло Дибала ("Ювентус", Италия), Кристиан Павон, Дарио Бенедетто (оба - "Бока Хуниорс", Аргентина).

Напомним, что Аргентина сыграет с Россией 11 ноября в Москве ("Лужники"), с Нигерией - 14 ноября в Краснодаре.