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Аргентинцев задержали за запуск дрона на Красной площади

Болельщики сборной Аргентины. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Болельщики сборной Аргентины. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Двух аргентинских болельщиков задержали за запуск квадрокоптера на Красной площади.

Накануне вечером на Красной площади двое граждан Аргентины 1986 и 1983 года рождения запускали квадрокоптер в районе Лобного места, после чего были задержаны.

Иностранцы приехали в Россию на чемпионат мира. Квадрокоптер был изъят, решается вопрос о возбуждении административного дела.

30 июня сборная Аргентины проиграла Франции (3:4) в 1/8 финала ЧМ-2018.

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http://www.interfax.ru/moscow/619478

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