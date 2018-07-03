Аргентинцев задержали за запуск дрона на Красной площади

Двух аргентинских болельщиков задержали за запуск квадрокоптера на Красной площади.



Накануне вечером на Красной площади двое граждан Аргентины 1986 и 1983 года рождения запускали квадрокоптер в районе Лобного места, после чего были задержаны.



Иностранцы приехали в Россию на чемпионат мира. Квадрокоптер был изъят, решается вопрос о возбуждении административного дела.



30 июня сборная Аргентины проиграла Франции (3:4) в 1/8 финала ЧМ-2018.

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