Аргентина с Месси вылетает в Казань из Жуковского

Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси проходит через терминал подмосковного аэропорта Жуковский, откуда через некоторое время вылетит в Казань. В субботу в столице Татарстана латиноамериканцы проведут матч 1/8 финала с Францией. (Александр ЧУРИЛИН)
Франция – Аргентина: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)
#ЧМ2018 Месси вылетает в Казань pic.twitter.com/ZlrLLkVl0y– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 29 июня 2018 г.
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