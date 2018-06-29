Аргентина с Месси вылетает в Казань из Жуковского

Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси проходит через терминал подмосковного аэропорта Жуковский, откуда через некоторое время вылетит в Казань. В субботу в столице Татарстана латиноамериканцы проведут матч 1/8 финала с Францией. (Александр ЧУРИЛИН)

Франция – Аргентина: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

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