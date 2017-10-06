Аргентина с Месси не смогла обыграть Перу

Сборная Аргентины не смогла обыграть в матче отборочного турнира чемпионата мира Перу на своем поле - 0:0. Лионель Месси отыграл за хозяев все 90 минут.
На данный момент Аргентина не попадает на чемпионат мира и занимает шестое место в турнирной таблице отбора, имея на своем счету 25 очков. В последнем туре аргентинцы сыграют на выезде со сборной Эквадора, потерявший шансы поехать на мировое первенство в Россию.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Южная Америка
Аргентина - Перу 0:0
Аргентина: Ромеро, Меркадо, Отаменди, Маскерано, Билья, Банега (Гаго, 60. Перес, 67), Ди Мария (Ригони, 46), Акунья, Месси, Бенедетто.
Перу: Гальесе, Родригес, Корсо, Трауко, Фарфан (Поло, 70), Йотун, Тапия, Пенья (Картахена, 53), Герреро, Флорес.
Предупреждения: Билья, 14. Фарфан, 22. Тапия, 38. Герреро, 60. Акунья, 90.
Судья: САМПАЙЮ (Бразилия).
06 октября. Буэнос-Айрес. Стадион "Alberto J. Armando (La Bombonera)".
Shumer
А Парагвай с Чили выиграли)))) Бай-бай, Аргентина с Мессии)))
04:57
Ohla
У меня вообще ощущение, что Колумбия останется за бортом.
04:42
Ohla
Победят - и поедут (как минимум, через стыки). Колумбия с Перу гоняют. Парагвай еще подкрался незаметно :D
04:40