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04:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Аргентина с Месси не смогла обыграть Перу

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Сборная Аргентины не смогла обыграть в матче отборочного турнира чемпионата мира Перу на своем поле - 0:0. Лионель Месси отыграл за хозяев все 90 минут.

На данный момент Аргентина не попадает на чемпионат мира и занимает шестое место в турнирной таблице отбора, имея на своем счету 25 очков. В последнем туре аргентинцы сыграют на выезде со сборной Эквадора, потерявший шансы поехать на мировое первенство в Россию.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Южная Америка

Аргентина - Перу 0:0

Аргентина: Ромеро, Меркадо, Отаменди, Маскерано, Билья, Банега (Гаго, 60. Перес, 67), Ди Мария (Ригони, 46), Акунья, Месси, Бенедетто.

Перу: Гальесе, Родригес, Корсо, Трауко, Фарфан (Поло, 70), Йотун, Тапия, Пенья (Картахена, 53), Герреро, Флорес.

Предупреждения: Билья, 14. Фарфан, 22. Тапия, 38. Герреро, 60. Акунья, 90.

Судья: САМПАЙЮ (Бразилия).

06 октября. Буэнос-Айрес. Стадион "Alberto J. Armando (La Bombonera)".
 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Shumer

А Парагвай с Чили выиграли)))) Бай-бай, Аргентина с Мессии)))

04:57

Ohla

У меня вообще ощущение, что Колумбия останется за бортом.

04:42

Ohla

Победят - и поедут (как минимум, через стыки). Колумбия с Перу гоняют. Парагвай еще подкрался незаметно :D

04:40