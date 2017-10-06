Аргентина с Месси не смогла обыграть Перу

Сборная Аргентины не смогла обыграть в матче отборочного турнира чемпионата мира Перу на своем поле - 0:0. Лионель Месси отыграл за хозяев все 90 минут.



На данный момент Аргентина не попадает на чемпионат мира и занимает шестое место в турнирной таблице отбора, имея на своем счету 25 очков. В последнем туре аргентинцы сыграют на выезде со сборной Эквадора, потерявший шансы поехать на мировое первенство в Россию.

Чемпионат мира



Отборочный турнир



Южная Америка

Аргентина - Перу 0:0



Аргентина: Ромеро, Меркадо, Отаменди, Маскерано, Билья, Банега (Гаго, 60. Перес, 67), Ди Мария (Ригони, 46), Акунья, Месси, Бенедетто.



Перу: Гальесе, Родригес, Корсо, Трауко, Фарфан (Поло, 70), Йотун, Тапия, Пенья (Картахена, 53), Герреро, Флорес.



Предупреждения: Билья, 14. Фарфан, 22. Тапия, 38. Герреро, 60. Акунья, 90.



Судья: САМПАЙЮ (Бразилия).



06 октября. Буэнос-Айрес. Стадион "Alberto J. Armando (La Bombonera)".

