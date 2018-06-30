Аргентина попросила наказать своего болельщика за насмешку над фанатом-арабом на ЧМ-2018

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич попросила лишить чиновника из населенного пункта Папагайос права посещать матчи чемпионата мира-2018​ из-за насмешки над болельщиком-арабом. Ранее в социальных сетях появилось видеозапись, на которой аргентинец Хуан Пабло Ольгин просит болельщика-араба, не знающего испанский язык, повторить за ним призыв взорвать футбольный клуб из аргентинского города Насчель.

"Ольгин занимает пост секретаря по юридическим вопросам Папагайос, Сан-Луис. В России он призвал подложить бомбу в клуб "Насчель", использовав и опорочив человека в тюрбане. Мы попросили отозвать его Fan ID, потому что он не только повел себя безответственно, но и является госслужащим", – написала Буллрич на своей странице в Твиттере.

Olguín es sec. de Asuntos Legales de Papagayos, #SanLuis. En #Rusia pidió poner una bomba al club Naschel, utilizando y estigmatizando al hombre con turbante. Hemos pedido que le retiren su Fan ID, porque a su accionar irresponsable se le suma el hecho de ser funcionario público pic.twitter.com/mbG5BcGwhC – Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 28 июня 2018 г. ​

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