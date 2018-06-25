Аргентина оштрафована на 105 тысяч долларов по итогам матча с Хорватией

Ассоциация футбола Аргентины оштрафована на 105 тысяч долларов по итогам матча группового этапа чемпионата мира против Хорватии (0:3), сообщает пресс-служба ФИФА.

Напомним, в ходе этой встречи произошел ряд инцидентов с участием болельщиков обеих команд. Кроме того, после матча игроки сборной Аргентины отказались от общения с журналистами.

За подобные же происшествия с участием хорватских болельщиков во время матча ФИФА оштрафовала Хорватский футбольный союз на 13 тысяч долларов.

Сборная Аргентины занимает 4-е место в группе D. Ей предстоит сыграть против Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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