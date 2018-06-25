Аргентина оштрафована на 105 тысяч долларов по итогам матча с Хорватией

Ассоциация футбола Аргентины оштрафована на 105 тысяч долларов по итогам матча группового этапа чемпионата мира против Хорватии (0:3), сообщает пресс-служба ФИФА.
Напомним, в ходе этой встречи произошел ряд инцидентов с участием болельщиков обеих команд. Кроме того, после матча игроки сборной Аргентины отказались от общения с журналистами.
За подобные же происшествия с участием хорватских болельщиков во время матча ФИФА оштрафовала Хорватский футбольный союз на 13 тысяч долларов.
Сборная Аргентины занимает 4-е место в группе D. Ей предстоит сыграть против Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/news/sem-argentincev-budut-privlecheny-k-otvetstvennosti-za-izbienie-horvatskogo-fanata-na-matche-chm-2018-1425114/