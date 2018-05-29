Аргентина огласила номера игроков на ЧМ-2018. Десятка - у Месси, у Ансальди - четверка

Сборная Аргентины огласила номера, под которыми игроки будут заявлены на чемпионат мира-2018. Почетный номер 10 достался капитану команды Лионелю Месси. Бывший защитник "Рубина" и "Зенита" Кристиан Ансальди получил номер 4, экс-игрок обороны "Спартака" Маркос Рохо - 16.

Полностью список номеров выглядит следующим образом:

Вратари: 1. Науэль Гусман ("Тигрес", Мексика), 12. Франко Армани ("Ривер Плейт"), 23. Вилли Кабальеро ("Челси", Англия).

Защитники: 2. Габриэль Меркадо ("Севилья", Испания), 3. Николас Тальяфико ("Аякс", Голландия), 4. Кристиан Ансальди ("Торино", Италия), 6. Федерико Фасио ("Рома", Италия), 8. Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия), 16. Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед", Англия), 17. Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия).

Полузащитники: 5. Лукас Билья ("Милан", Италия), 7. Эвер Банега ("Севилья", Испания), 11. Анхель Ди Мария ("ПСЖ", Франция), 13. Максимилиано Меса ("Индепендьенте"), 14. Хавьер Маскерано ("Хэбэй Чайна Форчун", Китай), 15. Мануэль Ланцини ("Вест Хэм", Англия), 18. Эдуардо Сальвио ("Бенфика", Португалия), 20. Джовани Ло Чельсо ("ПСЖ", Франция), 22. Кристиан Павон ("Бока Хуниорс").

Нападающие: 9. Гонсало Игуаин ("Ювентус", Италия), 10. Лионель Месси ("Барселона", Испания), 19. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), 21. Пауло Дибала ("Ювентус", Италия).

Аргентина в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).

Как попасть на чемпионат мира по футболу