Аргентина объявила окончательную заявку на игры с Уругваем и Венесуэлой

Тренерский штаб сборной Аргентины объявил окончательный состав на отборочные матчи чемпионата мира-2018 с Уругваем и Венесуэлой, включая игроков, выступающих на родине.
Напомним, ранее сообщалось, что вызов в национальную команду получили полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони и Леандро Паредес.
Полностью состав сборной Аргентины выглядит следующим образом:
Вратари: Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Науэль Гусман ("Тигрес", Мексика), Херонимо Рулли ("Реал Сосьедад", Испания);
Защитники: Хавьер Маскерано ("Барселона", Испания), Федерико Фасио ("Рома", Италия), Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия), Габриэль Меркадо, Николас Пареха (оба – "Севилья", Испания), Фабрицио Бустос ("Индепендьенте"), Хавьер Пинола ("Росерио Сентраль");
Полузащитники: Эвер Банега, Гвидо Писарро (оба – "Севилья", Испания), Лукас Билья ("Милан", Италия), Аугусто Фернандес ("Атлетико", Испания), Леандро Паредес, Эмилиано Ригони (оба - "ЗЕНИТ", Россия), Анхель Ди Мария, Хавьер Пасторе (оба – "ПСЖ", Франция), Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия), Мануэль Лансини ("Вест Хэм", Англия);
Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Испания), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Мауро Икарди ("Интер", Италия), Хоакин Корреа ("Севилья", Испания), Пауло Дибала ("Ювентус", Италия), Лаутаро Акоста, Дарио Бенедетто (оба - "Бока Хуниорс").
[SELECCIÓN MAYOR] Pinola, Bustos, Benedetto y Acosta son los convocados del fútbol local que completan la nómina para las #Eliminatorias. pic.twitter.com/XTi7uu0O36– Selección Argentina (@Argentina) 28 августа 2017 г.
- Зенит СПб
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Уругвая (футбол)
- Сборная Венесуэлы
- Леандро Паредес
- Эмилиано Ригони