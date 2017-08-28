Аргентина объявила окончательную заявку на игры с Уругваем и Венесуэлой

Тренерский штаб сборной Аргентины объявил окончательный состав на отборочные матчи чемпионата мира-2018 с Уругваем и Венесуэлой, включая игроков, выступающих на родине.

Напомним, ранее сообщалось, что вызов в национальную команду получили полузащитник "Зенита"​ Эмилиано Ригони и Леандро Паредес.

Полностью состав сборной Аргентины выглядит следующим образом:

Вратари: Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Науэль Гусман ("Тигрес", Мексика), Херонимо Рулли ("Реал Сосьедад", Испания);

Защитники: Хавьер Маскерано ("Барселона", Испания), Федерико Фасио ("Рома", Италия), Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия), Габриэль Меркадо, Николас Пареха (оба – "Севилья", Испания), Фабрицио Бустос ("Индепендьенте"), Хавьер Пинола ("Росерио Сентраль");

Полузащитники: Эвер Банега, Гвидо Писарро (оба – "Севилья", Испания), Лукас Билья ("Милан", Италия), Аугусто Фернандес ("Атлетико", Испания), Леандро Паредес, Эмилиано Ригони (оба - "ЗЕНИТ", Россия), Анхель Ди Мария, Хавьер Пасторе (оба – "ПСЖ", Франция), Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия), Мануэль Лансини ("Вест Хэм", Англия);

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Испания), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Мауро Икарди ("Интер", Италия), Хоакин Корреа ("Севилья", Испания), Пауло Дибала ("Ювентус", Италия), Лаутаро Акоста, Дарио Бенедетто (оба - "Бока Хуниорс").