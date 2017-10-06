Аргентина нанесла за последние 5 матчей 73 удара и ни разу не забила

Футболисты сборной Аргентины не могут забить на протяжении последних пяти матчей отбора к чемпионату мира-2018. Последний гол за аргентинцев забил Лионель Месси в поединке против Чили (1:0) 24 марта.

Аргентинцы нанесли в последних пяти матчах нанесли 73 удара по воротам соперников, но не смогли забить ни разу. При этом в матче с Венесуэлой (1:1) сборная Аргентины добыла результативную ничью благодаря автоголу защитника Рольфа Фельтшера.