Аргентина нанесла за последние 5 матчей 73 удара и ни разу не забила

Футболисты сборной Аргентины не могут забить на протяжении последних пяти матчей отбора к чемпионату мира-2018. Последний гол за аргентинцев забил Лионель Месси в поединке против Чили (1:0) 24 марта.
Аргентинцы нанесли в последних пяти матчах нанесли 73 удара по воротам соперников, но не смогли забить ни разу. При этом в матче с Венесуэлой (1:1) сборная Аргентины добыла результативную ничью благодаря автоголу защитника Рольфа Фельтшера.
73 - #Argentina have not scored any of their last 73 shots in WC Qualifiers (last goal: #Messi v Chile). Drought. pic.twitter.com/5y1GT6sGvd– OptaJavier (@OptaJavier) 6 октября 2017 г.