Аргентина может быть оштрафована на 2,2 миллиона долларов за отказ играть с Израилем

Федерация футбола Аргентины может быть оштрафована на 2,2 миллиона долларов за отказ от проведения товарищеского матча с Израилем, который должен был состояться в Иерусалиме. Такая сумма прописана в контракте о проведении игры в качестве неустойки на случай отказа от встречи. Кроме того, за эту игру аргентинская федерация должна была получить 3 миллиона долларов.

Отмечается, что 2 миллиона аргентинская сторона, испытывающая финансовые проблемы, уже получила в качестве аванса и потратила их на проведение тренировочных сборов в Барселоне перед ЧМ-2018. Чтобы избежать финансовых потерь, Аргентина хочет договориться с Израилем о проведении одного или двух товарищеских матчей после чемпионата мира.

Напомним, что сборная Аргентины отказалась от матча с Израилем в Иерусалиме из-за угроз со стороны палестинцев. (Эли ШВИДЛЕР)