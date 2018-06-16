Аргентина - Исландия: скандинавы сравняли счет спустя 4 минуты

Сборная Исландии сравняла счет в матче группового турнира чемпионата мира против Аргентины. Спустя 4 минуты после гола Серхио Агуэро отличился Альфред Финнбогасон.
Сначала вратарь аргентинцев Вилли Кабальеро посеял панику, неудачно сыграв на выходе и не удержав мяч, а вторым темпом уже Гильфи Сигурдссон здорово пробил низом, голкипер отбил, но Финнбогасон на добивании был первым.
Аргентина - Исландия, чемпионат мира по футболу, 16 июня, онлайн-трансляция матча
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Серхио Агуэро
- Сборная Исландии
- Гильфи Тоур Сигурдссон
- Альфред Финнбогасон