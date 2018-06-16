Аргентина - Исландия: Сампаоли не стал менять состав, объявленный сутки назад

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Хорхе Сампаоли объявил состав на стартовый матч команды на чемпионате мира-2018 против Исландии. "Альбиселесте" не стали вносить коррективы в список игроков, объявленный накануне.
Состав сборной Аргентины:
Кабальеро - Сальвио, Отаменди, Рохо, Тальяфико - Меса, Маскерано, Билья, Ди Мария - Месси, Агуэро.
The matches keep on coming!– FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 16 июня 2018 г.
Next up: #ARGISL pic.twitter.com/gbtQB307a6
Аргентина - Исландия, чемпионат мира по футболу, 16 июня, онлайн-трансляция матча - начало в 16.00 (время московское)
Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи