Аргентина - Исландия: Сампаоли не стал менять состав, объявленный сутки назад

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Хорхе Сампаоли объявил состав на стартовый матч команды на чемпионате мира-2018 против Исландии. "Альбиселесте" не стали вносить коррективы в список игроков, объявленный накануне.

Состав сборной Аргентины:

Кабальеро - Сальвио, Отаменди, Рохо, Тальяфико - Меса, Маскерано, Билья, Ди Мария - Месси, Агуэро.

Аргентина - Исландия, чемпионат мира по футболу, 16 июня, онлайн-трансляция матча - начало в 16.00 (время московское)



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