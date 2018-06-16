Прогноз "Фонбет": Аргентина уверенно победит Исландию

16 июня на стадионе "Спартак" в Москве сборная Аргентины встретится со сборной Исландии в рамках первого тура группы D. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

Кто победит?

"Фонбет" считает, что победит сборная Аргентины. На победу "альбиселесте" можно поставить за 1.32, на победу Исландии – за 10.50, на ничью – за 5.00. Большинство клиентов "Фонбет" тоже считает аргентинцев фаворитами встречи. На победу Аргентины поставили 98% игроков, на Исландию – всего 1%, на ничью – тоже 1%.

Сколько забьют голов?

По мнению букмекеров "Фонбет", в матче будет больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.85, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 1.95. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. На тотал больше 2,5 поставили 87% игроков, на тотал меньше 2,5 – 13%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самой популярной стала ставка на победу сборной Аргентины – ее выбрали 77% клиентов "Фонбет". 8% игроков поставили на тотал больше 2,5, на то, что "альбиселесте" забьют больше одного гола, сделали ставку 6% клиентов "Фонбет". Победу Аргентины с форой (-1,5) выбрали 5% игроков, тотал больше 1,5 – 4%.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – на победу сборной Аргентины. Она входит в экспресс на сумму 450 000 рублей. В среднем на матч сборных Аргентины и Исландии ставят 733 рубля.

Сделать ставку