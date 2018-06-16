Аргентина - Исландия: аншлаг на стадионе "Спартак"

Стартовый матч группы D на чемпионате мира Аргентина - Исландия собрал аншлаг. Как сообщает Твиттер турнира, на игре присутствует 44 190 зрителей - именно такая вместимость у арены на время ЧМ.
Стадион "Спартак" примет еще три матча группового турнира, а также матч 1/8 финала.
🙌🙌🙌#ЧМ2018 #ARGISL pic.twitter.com/9lhltNSYRB– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 16 июня 2018 г.
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь