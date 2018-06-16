17:14 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Аргентина - Исландия: аншлаг на стадионе "Спартак"


Стартовый матч группы D на чемпионате мира Аргентина - Исландия собрал аншлаг. Как сообщает Твиттер турнира, на игре присутствует 44 190 зрителей - именно такая вместимость у арены на время ЧМ.

Стадион "Спартак" примет еще три матча группового турнира, а также матч 1/8 финала.

Аргентина - Исландия

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