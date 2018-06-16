Аргентина - Исландия: аншлаг на стадионе "Спартак"

Стартовый матч группы D на чемпионате мира Аргентина - Исландия собрал аншлаг. Как сообщает Твиттер турнира, на игре присутствует 44 190 зрителей - именно такая вместимость у арены на время ЧМ.

Стадион "Спартак" примет еще три матча группового турнира, а также матч 1/8 финала.