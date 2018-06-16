Аргентина - Исландия: прогноз букмекеров

В субботу, 16 июня, в Москве пройдет матч группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. На стадионе "Спартак" сыграют сборные Аргентины и Исландии. Начало встречи – 16.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы вице-чемпиона мира-2014, Аргентины, на победу с коэффициентом 1,35, на ничью – 5,01, а успех исландцев – 10,0.

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Аргентина - Исландия: чемпионат мира по футболу, 16 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 16.00 (время московское)