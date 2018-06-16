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Аргентина - Исландия: 12 лет назад Месси забил первый гол на чемпионатах мира


Ровно 12 лет назад, 16 июня 2006 года, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил первый гол на чемпионатах мира. Форвард, которому на тот момент было 18 лет, поразил ворота команды Сербии и Черногории (6:0).

В общей сложности Месси провел на чемпионатах мира 15 матчей, забив при этом 5 мячей.

Сегодня, 16 июня, аргентинцы проведут первый матч на чемпионате мира-2018. Их соперником будет сборная Исландии.

Аргентина - Исландия

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