Прогноз "Фонбет": букмкеры верят в Месси и Аргентину

21 июня на стадионе "Нижний Новгород" сборная Аргентины сыграет со сборной Хорватии в рамках второго тура группы D. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Страховка ставок

Букмекерская компания "Фонбет" вернет все ставки на точный счет матча Аргентина – Хорватия, если встреча завершится безголевой ничьей. На победу сборной Аргентины со счетом 1:0 можно поставить с коэффициентом 7.00, со счетом 3:1 – с коэффициентом 18.00.

На победу Хорватии со счетом 1:0 принимаются ставки с коэффициентом 10.00, со счетом 2:1 – с коэффициентом 14.00. На ничью со счетом 1:1 можно поставить с коэффициентом 6.50, со счетом 2:2 – с коэффициентом 17.00. Другие коэффициенты на точный счет смотрите в линии "Фонбет".

Кто победит?

"Фонбет" считает, что в матче победит сборная Аргентины. На победу "альбиселесте" можно поставить за 2.05, на победу Хорватии – за 4.05, на ничью – за 3.45. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 87% выбрали аргентинцев, 7% – Хорватию и 6% – ничью.

Сколько забьют голов?

По мнению букмекеров "Фонбет", в матче будет забито меньше трех мячей. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.70, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.15. Большинство клиентов "Фонбет", наоборот, уверено в результативности матча. На тотал больше 2,5 поставили 78% игроков, на тотал меньше 2,5 – 22%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самой популярной стала ставка на победу сборной Аргентины – ее выбрали 56% клиентов "Фонбет". 20% игроков поставили на то, что "альбиселесте" не проиграют, 9% – на тотал больше 1,5. Тотал больше 2,5 выбрали 8% клиентов "Фонбет", 7% игроков поставили на голы обеих команд.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – на то, что в матче забьют обе сборные. Она входит в экспресс на сумму 1 млн. рублей. В среднем на матч Аргентины и Хорватии ставят 597 рублей.

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