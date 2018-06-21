Аргентина – Хорватия: очереди перед матчем в Нижнем Новгороде. Фото

За час и 15 минут до матча ЧМ-2018 Аргентина – Хорватия в шести входах на стадион "Нижний Новгород" – заметные очереди. Фанаты ведут себя спокойно и ждут.

Проблемы на входах три и четыре. Очередь растягивается на 50 метров. Волонтеры подсказывают болельщикам, которые проводят от хвоста до турникета около получаса.

На пятом входе, куда перенаправляют людей, очередей нет. Болельщики при этом заверяют: такие трудности для них не проблема, подобные меры безопасности есть везде. (Артем АГАПОВ)

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