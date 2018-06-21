Аргентина - Хорватия: прогноз букмекеров

В четверг, 21 июня, в Нижнем Новгороде пройдет матч группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. Сборные Аргентины и Хорватии сыграют на стадионе "Нижний Новгород". Начало встречи – 21.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Аргентины на победу с коэффициентом 2,06, на ничью – 3,35, а успех Хорватии – 4,00.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

Аргентина – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 21 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь