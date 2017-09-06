Аргентина без Паредеса и Ригони не смогла обыграть Венесуэлу. Видео

Сборная Аргентины сыграла вничью с Венесуэлой в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 1:1. Гости открыли счет в начале второго тайма в контратаке, которую завершил нападающий Джон Мурилло. Хозяева отыгрались спустя три минуты - мяч в собственные ворота отправил Рольф Фельчер.
Отметим, хозяева вышли на матч боевым составом. С первых минут на поле в атаке вышли Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Мауро Икарди и Пауло Дибала, а позже на замену появился Хавьер Пасторе. Полузащитники "Зенита" Леандро Паредес и Эмилиано Ригони участия в матче не принимали.
Аргентинцы занимают пятое место в турнирной таблице, которое дает право на попадание в стыковые матчи с Новой Зеландией. Борьбу за три прямые путевки на чемпионат мира и место в стыках, кроме Аргентины, продолжают Уругвай, Колумбия, Перу, Чили, Парагвай и Эквадор. Венесуэла занимает последнее место и уже давно лишилась шансов на выход в финальную часть.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Южная Америка
Аргентина - Венесуэла - 1:1 (0:0)
Голы: Мурилло, 51 (0:1). Фельчер, 54 (1:1) - в свои ворота.
Gol de Jhon Murillo vs Argentina al minuto 49. Primer gol del partido de Venezuela: pic.twitter.com/qRJ6ux9HSN– Mario Sánchez (@SuperChipVen) 6 сентября 2017 г.
Gol del empate de #Argentina 1-1 #Venezuela @FutbolTotalPeru pic.twitter.com/aWeSXmYsf1– Fútbol Total (@FutbolTotalPeru) 6 сентября 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/
- Зенит СПб
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Хавьер Пасторе
- Анхель Ди Мария
- Сборная Венесуэлы
- Пауло Дибала
- Мауро Икарди
- Леандро Паредес
- Эмилиано Ригони
Митяй Антибомж
Бугага ))
04:49