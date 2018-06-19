Арестованным в Москве болельщикам предоставили предметы первой необходимости

Представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков рассказал об условиях, в которых содержатся болельщики, арестованные в Москве.

- После проведения медицинского осмотра им была предоставлена возможность принять душ и переодеться в чистую одежду. В соответствии с российским законодательством при поступлении в учреждение все подозреваемые и обвиняемые были обеспечены индивидуальным спальным местом, им выданы постельные принадлежности и предметы первой необходимости. Ежедневно им предоставляется прогулка, смена постельного белья осуществляется еженедельно, - цитирует представителя ФСИН "Интерфакс". - Все содержащиеся под стражей, в том числе и иностранные граждане, ежедневно получают трехразовое питание. В каждой камере кроме водопроводной, есть кипяченая вода, которую предоставляют в необходимом для содержащихся под стражей объеме. Приобретение бутилированной воды, продуктов питания и других непродовольственных товаров в учреждении возможно через интернет-магазин.

В Москве по подозрению в краже были задержаны трое граждан Мексики и иранец, сообщил ранее телеканал "Дождь". Они находятся в карантинном отделении СИЗО № 5.

Гражданин Мексики Марко Антонио обвиняется в краже восьми тысяч долларов, своей вины он не отрицает. Однако мексиканец заявил, что полицейские арестовали двоих его друзей, которые невиновны.

Гражданин Ирана Фаламарз Ахмадигурехьили обвиняется в краже тысячи долларов. Он утверждает, что его оклеветал болельщик из Бразилии.

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