Ареола выиграл чемпионат мира, не сыграв за сборную Франции ни одного матча

Вратарь "ПСЖ" Альфонс Ареола накануне выиграл чемпионат мира-2018 в составе сборной Франции. 15 июля "трехцветные" в "Лужниках" обыграли Хорватию (4:2) и во второй раз в своей истории завоевала титул.

25-летний голкипер был одним из двух игроков в составе команды Дидье Дешама, который не провел на турнире ни одной минуты, вторым был защитник Адиль Рами. В отличие от игрока обороны, в активе которого 35 игр за сборную, голкипер не провел ни одного матча за национальную команду.

Ареола – первый французский футболист, завоевавший медаль чемпионата мира, не сыгравший за сборную ни одного матча.

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