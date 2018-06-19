Арена "Санкт-Петербург" готовится установить рекорд посещаемости на матче России и Египта

На матче чемпионата мира между сборными России и Египта ожидается аншлаг, сообщает пресс-служба стадиона "Санкт-Петербург". Вместимость арены на групповом этапе турнира составляет 64 469 зрителей.
Стадион "Санкт-Петербург" на первом своем матче чемпионата мира собрал 62 548 зрителей (Матч сборных Марокко и Ирана - 0:1).
Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
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