"Арена Химки" успешно прошла проверку ФИФА перед чемпионатом мира

Оргкомитет "Россия-2018" совместно с ФИФА и компанией-консультантом по подготовке футбольных полей проверила состояние газона на стадионе "Арена Химки". После осмотра комиссия вынесла вердикт – объект готов для проведения тренировок сборными во время чемпионата мира-2018, информирует пресс-служба администрации городского округа Химки.

Члены оргкомитета остались довольны не только качеством поля, но и тем планом развития, который руководство стадиона составило на перспективу. На территории Химок во время проведения чемпионата будут одновременно базироваться сразу четыре команды. Свои тренировки они будут также проводить на четырех площадках – "Арене Химки", стадионе "Родина" и на двух полях, которые организаторы подготовят в Новогорске.

Ко всем тренировочным базам ФИФА предъявляет единые требования – это наличие раздевалок на сто мест, отдельные массажные столы и тренерские кабинеты, пресс-центр на 100 мест, стадион с трибунами на 500 мест, охраняемая территория, отель уровня 4, 5 звезд и натуральное поле для тренировок. Все четыре площадки в Химках сейчас активно готовятся и проходят необходимые проверки.