Арьен Роббен: "Стеклянный человек" долго продержался"

Полузащитник сборной Голландии Арьен Роббен после победы над Швецией (2:0) в отборочном матче чемпионата мира-2018 рассказал о завершении карьеры игрока национальной команды. По мнению 33-летнего футболиста, он долго продержался.
- Я хотел бы показать вам, что я могу, - приводит soccernews слова Роббена. - Мне удалось проявить себя в матче со шведами. Именно так я старался всегда играть за сборную. Долго думал над решением уйти из сборной. Хотел даже раньше это сделать, но решил завершить эту квалифиацию. "Стеклянный человек" долго продержался.
Agloblia 86
вот это норм футболист,!
02:12