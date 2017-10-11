Арьен Роббен: "Стеклянный человек" долго продержался"

Полузащитник сборной Голландии Арьен Роббен после победы над Швецией (2:0) в отборочном матче чемпионата мира-2018 рассказал о завершении карьеры игрока национальной команды. По мнению 33-летнего футболиста, он долго продержался.

- Я хотел бы показать вам, что я могу, - приводит soccernews слова Роббена. - Мне удалось проявить себя в матче со шведами. Именно так я старался всегда играть за сборную. Долго думал над решением уйти из сборной. Хотел даже раньше это сделать, но решил завершить эту квалифиацию. "Стеклянный человек" долго продержался.