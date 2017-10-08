Арьен Роббен: "Нужно быть реалистами: для Голландии все кончено"

Капитан сборной Голландии Арьен Роббен не верит в победу над Швецией в отборочном турнире ЧМ-2018 с разницей в 7 голов. Голландцы сегодня одолели Белоруссию 3:1, а шведы разгромили Люксембург 8:0. Голландия отстает от идущей второй Швеции на три очка и играет с ней в заключительном туре. Для попадания в стыковые матчи подопечным Дика Адвоката нужно побеждать с разницей не меньше 7 голов.

- Все кончено, - цитирует AD Роббена. - Можно еще обсудить шансы, но нужно быть реалистами. Мы собираемся сделать все, чтобы провести хороший матч со Швецией. Но выиграть 7:0? Невозможно.

Отметим, что главный тренер сборной Дик Адвокат не согласен с Роббеном и считает, что голландцам под силу разгромить Швецию с необходимой разницей.