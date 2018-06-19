Арбитры из Узбекистана будут судить матч ЧМ-2018 Аргентина-Хорватия

Бригада судей из Узбекистана во главе с Равшаном Ирматовым будет обслуживать матч группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии, информирует пресс-служба ФИФА.

Помощниками Ирматова будут Абдухамидулло Расулов и Жахонгир Саидов. Резервный арбитр встречи – Норбер Оата (Таити), резервный помощник рефери – Бертран Бриаль (Новая Каледония).

Матч Аргентина - Хорватия состоится 21 июня в 21:00 на стадионе "Нижний Новгород".

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ