23:27 13 ноября | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Арбитр правильно не назначил пенальти в пользу Швеции

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На 29-й минуте ответного стыкового матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 ИталияШвеция арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос принял верное решение, не наказав хозяев поля 11-метровым ударом. Действительно в штрафной площади итальянцев произошел контакт мяча с рукой Андреа Барцальи. Но рука защитника находилась в естественном положении. Судья поступил верно, спустя несколько секунд вынеся предупреждение Эмилю Форсбергу за неспортивное поведение. Тот чересчур бурно выражал эмоции, требуя пенальти. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча Италия – Швеция

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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novic

Два чистых пенальти. Почему-то все комментаторы болеют за Италию. С какой стати? Якобы Буффон без чемпионата, как брачная ночь без невесты. Шведы очень неплохи и заслуживают поехать на ЧМ, в отличии от симулянтов итальяшек, у которых игры-то нет.

00:04

hant64

Судья просто не решился убить итальянцев, забей шведы с этого пенальти, и три уже Италии не светило бы забить.

00:01

Chibisov

Пенальти 100% хотя испанец судит по заветам будогоского то есть слепо и предвзято.

23:41 13 ноября