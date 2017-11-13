Арбитр правильно не назначил пенальти в пользу Швеции

На 29-й минуте ответного стыкового матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 Италия – Швеция арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос принял верное решение, не наказав хозяев поля 11-метровым ударом. Действительно в штрафной площади итальянцев произошел контакт мяча с рукой Андреа Барцальи. Но рука защитника находилась в естественном положении. Судья поступил верно, спустя несколько секунд вынеся предупреждение Эмилю Форсбергу за неспортивное поведение. Тот чересчур бурно выражал эмоции, требуя пенальти. (Александр БОБРОВ)
novic
Два чистых пенальти. Почему-то все комментаторы болеют за Италию. С какой стати? Якобы Буффон без чемпионата, как брачная ночь без невесты. Шведы очень неплохи и заслуживают поехать на ЧМ, в отличии от симулянтов итальяшек, у которых игры-то нет.
00:04
hant64
Судья просто не решился убить итальянцев, забей шведы с этого пенальти, и три уже Италии не светило бы забить.
00:01
Chibisov
Пенальти 100% хотя испанец судит по заветам будогоского то есть слепо и предвзято.
23:41 13 ноября