Арбитр правильно назначил пенальти в ворота корейцев.

На 64-й минуте матча чемпионата мира Швеция – Корея сальвадорский арбитр Хоэль Агилар принял правильное решение, назначив пенальти в ворота азиатской команды. Сделал он это, получив сигнал от видеоарбитра Мауро Вильяно и посмотрев видеозапись на мониторе у поля.

Двумя минутами ранее в штрафной площади корейской сборной произошло единоборство Ким Мин У с Классоном. Агилар, находясь в отличной позиции, фол не увидел, решил, что защитник сыграл в мяч, и продолжил матч. Корейцы пошли в атаку – и только после этого Вильяно дал сигнал судье по рации, что тому следует обратиться к видеоповтору. Примерно через минуту рефери исправил свою ошибку и указал на 11-метровую отметку. (Александр БОБРОВ)

Единоборство Ким Мин У с Классоном.

Единоборство Ким Мин У с Классоном.

Единоборство Ким Мин У с Классоном.

Единоборство Ким Мин У с Классоном.

Единоборство Ким Мин У с Классоном.

Швеция - Корея: онлайн-трансляция матча