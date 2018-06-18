Арбитр правильно назначил пенальти в ворота Англии

Кайл Уокер угодил отставленной в сторону рукой в лицо выбегавшему на верховую передачу Фахреддину Бен Юссефу.

На 33-й минуте матча чемпионата мира Тунис – Англия верно поступил Вильмар Рольдан, назначивший пенальти в ворота англичан. Колумбийский рефери не стал прибегать к видеоповторам, не использовал подсказку видеоарбитров. Как и положено судье крупного турнира, Рольдан заметил, что британский защитник Кайл Уокер угодил отставленной в сторону рукой в лицо выбегавшему на верховую передачу Фахреддину Бен Юссефу, и моментально указал на 11-метровую отметку. (Александр БОБРОВ)

Кайл Уокер угодил отставленной в сторону рукой в лицо выбегавшему на верховую передачу Фахреддину Бен Юссефу.

Кайл Уокер угодил отставленной в сторону рукой в лицо выбегавшему на верховую передачу Фахреддину Бен Юссефу.

Кайл Уокер угодил отставленной в сторону рукой в лицо выбегавшему на верховую передачу Фахреддину Бен Юссефу.

Тунис - Англия: онлайн-трансляция матча