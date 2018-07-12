Арбитр Питана на русском прокомментировал назначение на финал ЧМ-2018

Аргентинский судья Нестор Питана на русском языке прокомментировал назначение на финальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии. Встреча состоится 15 июля в московских "Лужниках".

- Для меня большая честь быть избранным в качестве рефери финала! Удачи обеим командам, я сделаю все возможное! - написал Питана в своем Твиттере.

Для меня большая честь быть избранным в качестве рефери Финала! Удачи в обеих командах, я сделаю все возможное! – Nestor Pitana (@NestorPitana) 12 июля 2018 г.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

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