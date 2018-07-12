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Арбитр Питана на русском прокомментировал назначение на финал ЧМ-2018


Аргентинский судья Нестор Питана на русском языке прокомментировал назначение на финальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии. Встреча состоится 15 июля в московских "Лужниках".

Для меня большая честь быть избранным в качестве рефери финала! Удачи обеим командам, я сделаю все возможное! - написал Питана в своем Твиттере. 

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

Франция - Хорватия

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