Арбитр из США правильно не удалил игрока Колумбии в матче с Англией

На 40-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира Колумбия - Англия судья Марк Гейгер допустил конфликт в штрафной площади колумбийцев.

На 40-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира Колумбия - Англия судья Марк Гейгер, упустив нити управления игрой, допустил конфликт в штрафной площади колумбийцев. Американец очень долго устанавливал "стенку", в итоге дошло до того, что спустя некоторое время после взаимных толчков колумбиец Барриос пихнул головой Хендерсона.

К счастью для южноамериканцев, Гейгер принял справедливое решение, ограничившись вынесением предупреждения. В общей сложности выполнение штрафного удара заняло около трех минут, а американский рефери залил свои бутсы пеной, показывая место, где должна располагаться "стенка". (Александр БОБРОВ)