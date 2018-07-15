Арбитр финала ЧМ-2018 написал еще одно сообщение на русском языке

Аргентинский арбитр Нестор Питана, который будет работать главным арбитром финала чемпионата мира-2018, оставил еще одно сообщение на русском языке. Он отметил, что в воскресенье для него и его коллег наступит самый важный день в карьере.

"Я буду спать с моими коллегами Х. Майданой и Дж. П. Белатти. Завтра - самый важный день в нашей карьере", - написал Питана в Твиттере.

Ранее аргентинец на русском языке отреагировал на назначение главным арбитром финала чемпионата мира.

"Для меня большая честь быть избранным в качестве рефери Финала! Удачи в обеих командах, я сделаю все возможное!" - написал Питана.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское) //

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