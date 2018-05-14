Арбитр ЧМ-2018 попался на вымогательстве взятки

Арбитр Фахад Аль-Мирдаси арестован полицией Саудовской Аравии за вымогательство взятки, сообщает AS. Перед матчем Кубка страны судья написал сообщение руководителю одного из соперников, в котором пообещал нужный результат за деньги.
Ранее Аль-Мирдаси был включен в список рефери для работы на чемпионате мира в России. Федерация футбола Саудовской Аравии уже обратилась в ФИФА с требованием отстранить судью от работы на ЧМ-2018.
Фахад Аль-Мирдаси был главным арбитром на Кубке конфедераций-2017. Он обслуживал матч между Мексикой и Россией (2:1).
Prometheus1983
Теперь голову отрубят.
20:11
Papirus2
Ну, ну! По почте написал или прямо СМС-ку отправил. Чтобы скорее нашли.
20:02
Jean4
Какой хороший арбитр, наша сборная могла бы с ним сработаться, жаль что убрали.
19:58
shpasic
а умный карась не попался! :P
19:42
ion
Заменить кем-то из наших по быстрому
19:33