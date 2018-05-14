Арбитр ЧМ-2018 попался на вымогательстве взятки

Арбитр Фахад Аль-Мирдаси арестован полицией Саудовской Аравии за вымогательство взятки, сообщает AS. Перед матчем Кубка страны судья написал сообщение руководителю одного из соперников, в котором пообещал нужный результат за деньги.

Ранее Аль-Мирдаси был включен в список рефери для работы на чемпионате мира в России. Федерация футбола Саудовской Аравии уже обратилась в ФИФА с требованием отстранить судью от работы на ЧМ-2018.

Фахад Аль-Мирдаси был главным арбитром на Кубке конфедераций-2017. Он обслуживал матч между Мексикой и Россией (2:1).

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