Аравийский болельщик 75 дней ехал в Россию из Саудовской Аравии. На велосипеде!

Фахад Аль-Яхья, профессиональный аравийский велогонщик, приехал в Россию из Саудовской Аравии на велосипеде, потратив на путь в 5145 километров 75 дней. В разговоре с корреспондентом "СЭ" он рассказал, с какими сложностями столкнулся в дороге, на чем собирается путешествовать по России и как планирует возвращаться домой.

– Почему вы решили ехать в Россию на велосипеде?

– Это была моя давняя мечта – поддержать любимую сборную на чемпионате мира. Я профессионально занимаюсь велогонками, поэтому подумал – почему бы и нет? О моей задумке узнали в сборной, в правительстве страны – и оказали всю необходимую поддержку. Теперь я здесь!

– Сколько времени потратили на дорогу?

– Я проехал 5145 км за 75 дней, пересек границы четырех стран: Саудовской Аравии, Турции, Грузии и России – и добрался до Москвы.

– Насколько сложным это оказалось?

– Проблем почти не было – только в Грузии было тяжело, там меня никто не понимал, я ни от кого ничего не мог добиться. Ну и грузины довольно суровы – если говорят "нет", значит "нет". А еще километров за 500 до Москвы я попал в аварию – сам остался цел, но велосипед пришлось выбросить. Ничего – купил новый и поехал дальше.

– Саудовская Аравия сыграет в Москве, Ростове и Волгограде. Между ними вы тоже будете путешествовать на велосипеде?

– Конечно! Я буду ездить вслед за командой, просто выезжая заранее. Заодно и с вашей страной познакомлюсь. Надеюсь, не ограничусь только этими городами!

– Как думаете, сколько времени займет обратный путь?

– А вот обратно я полечу на самолете! Еще раз проделать всю эту дорогу, пожалуй, не решусь. (Егор БЫЧКОВ)

Взгляд из Саудовской Аравии: "В сборной России нет игрока-звезды"

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Сборная Саудовской Аравии – соперник России по группе A на мировом первенстве. Команды встретятся в матче-открытии турнира, который состоится 14 июня в Москве на стадионе "Лужники". Также аравийцы встретятся с Уругваем (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египтом (25 июня, Волгоград).

Фахад Аль-Яхья, аравийский болельщик, 75 дней ехал из Саудовской Аравии в Россию. На велосипеде! 5145 километров, четыре страны, авария за 500 км до Москвы, покупка нового велосипеда - и вот он здесь👏🏻 pic.twitter.com/jSLRB0wBsW – Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 10 июня 2018 г.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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