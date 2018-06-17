AP - об организации ЧМ-2018: "Исключительно высокие меры безопасности"

Россия достойно справляется с обеспечением безопасности на чемпионате мира-2018, пишет AP. Во всех городах, принимающих турнир, предприняты меры, направленные на противодействие внешним угрозам.

- Россия внедрила исключительно высокие меры безопасности на первый чемпионат мира в своей истории, - пишет AP. - Власти страны осуществляют координацию с правоохранительными органами со всего мира.

Агентство также приводит слова одного из болельщиков, посетивших турнир.

- Я чувствую себя довольно уверенно, - сказал датский фанат Ян Петерсен, направлявшийся на стадион "Лужники".

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

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