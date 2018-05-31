Анзор Кавазашвили: "Сочувствую Черчесову"

Бывший вратарь сборной СССР и "Спартака" Анзор Кавазашвили не увидел командных действий в игре сборной России в товарищеском матче с Австрией (0:1). В то же время ветеран добавил, что у нападающего Федора Смолова пока нет взаимопонимания с полузащитниками команды.

- Не могу сказать, что Австрия - это топ-соперник. Это такой же середняк, как и мы, - сказал Кавазашвили. - И считаю, что мы могли справиться с соперником за счет правильно выстроенной полузащиты. Что такое полузащита? Это лицо команды. Именно через нее строят свою игру практически все команды мира.

- Нападение совсем разочаровало?

- Если Месси или Роналду не получают мяч на острие, то они опускаются в полузащиту. И я был убежден, что Смолов в матче с Австрией покажет классный футбол. Федор - один из самых классных форвардов в нашем футболе. Но его игра меня огорчила. Очень бросалось в глаза, что он не может найти понимания с полузащитой. Причем, ни с одним из полузащитников. Смолов пытался сам что-то сделать, но сил на это у него не хватило. К сожалению, еще и не реализовал свой момент, который, на мой взгляд, был решаем. В общем я сочувствую Станиславу Саламовичу (Черчесову. - Прим. "СЭ"). К сожалению, он попал в сборную в то время, когда в нашем чемпионате на первых ролях легионеры. А наших классных игроков просто нет. Когда в команду берут 38-летнего Игнашевича - это приговор нашему футболу. Надо было тогда брать и братьев Березуцких.

- Они не захотели.

- Что значит "не захотели"? (Усмехается). Это сборная России, это лицо страны! А то, что мы видим сегодня - это позор, по-зо-р! Я очень надеялся вчера увидеть какие-то схемы, "стандарты" и так далее. У команды нет даже розыгрышей стандартных положений - штрафного или углового. Ни-че-го!

- Стоит ли нам вернуться на игру в три защитника? Игра Граната вызывала у многих вопросы.

- Я с вами согласен, но не хочу плохо говорить о каком-то отдельном игроке. Лучше еще раз скажу о командных действиях, и о том, что защита просто не справляется со своими задачами. (Андрей СИЗЯКИН)

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