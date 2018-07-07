Анзор Кавазашвили: "Обыграем хорватов с разностью в два мяча"

Перед сегодняшним матчем 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия (Сочи, 21.00) бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили настроен оптимистично.

- Чем дальше продвигаемся, тем сложнее становятся встречи, это закономерно, - сказал Кавазашвили. - Ближе к финалу первостепенную роль играют моральные, а не физические силы. Очень важно, как будем вытаскивать из себя резервы, а также кому улыбнется удача. Это очень существенный фактор. А, вообще, считаю, что победим Хорватию с разностью в два мяча.

- Почему так уверены?

- У наших футболистов, тренеров и болельщиков - огромный эмоциональный подъем. Весь стадион поддержит Россию. К тому же мы прибавляем от матча к матчу, это видно по движению. Хорватия против Дании, наоборот, была уже не так свежа. Важно еще то, что балканцы надеются на двух-трех человек, через которых все строится, а у нас ровный коллектив. Россияне примерно одного уровня, и это станет их козырем.

- Сегодня сыграем в атаку или от обороны?

- Думаю, второе - в расчете не пропустить. Впереди же расчет на Смолова или на Дзюбу - смотря, кто из них выйдет на поле. Если Артем - поможет физическая сила, если Федор, то его работоспособность. (Арман МКРТЧЯН)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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