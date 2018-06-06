Анзор Кавазашвили: "Черчесов определился только с вратарем и левым защитником"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов пока не определился с составом на ЧМ-2018.

- Понятно, что Кокорин травмирован, но на его месте давно должны были наигрывать даже вытащенного из нафталина Дзюбу. Дома мы должны демонстрировать атакующий футбол и забивать. Если на поле появятся два нападающих – Смолов и Дзюба, дело может сдвинуться с мертвой точки. Единственный, с кем определился Черчесов помимо вратаря – с левым защитником, Юру Жиркова перевел назад. Еще при Гусе Хиддинке он успевал и атаковать, и пасы раздавать в штрафную, и забивать. Конечно, сейчас Жирков сдал в движении, но техника осталась – человек отдает передачи зряче, - сказал Кавазашвили. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полное интервью Кавазашвили – скоро на "СЭ"

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