Анзор Кавазашвили: "Бельгия не попала в финал случайно"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился своим мнением относительно матча за третье место ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии, который пройдет на арене "Санкт-Петербург" 14 июля в 17-00 мск.

- Будет очень яркая игра. Самое главное, что мы знаем возможности команд, и в какой футбол они могут играть. Матч будет напряженный, а победит более везучая команда. Все потому, что сборные равны, но Бельгия более сплоченный коллектив. Ставлю на ничью и победу бельгийцев по пенальти.

- Эти команды достойны были финала?

- Считаю, что Бельгия случайно не попала в финал чемпионата мира. То, как они отыгрались и вырвали победу в матче с японцами, когда горели 0:2 (Бельгия в 1/8 финала обыграла Японию 3:2 - Прим. СЭ), дорогого стоит. Команда в нужный момент может собраться и использовать свои лучшие качества.

- Матч за 3-е место стоит проводить?

- Ну что вы говорите? Когда через несколько лет будут вспоминать турнир, то выигранное третье место будет звучать очень гордо. Раньше награды вручали и за четвертое место. А сейчас команды будут бороться за более почетную третью позицию. Здесь не о чем спорить.

- Кого будете поддерживать в матче?

- После того, как наша сборная вылетела с турнира, больше никого не поддерживаю. Смотрю оставшиеся матчи ради удовольствия. (Арман МКРТЧЯН)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Бельгия - Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место - начало в 18.00 (время московское)