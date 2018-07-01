Антуан Гризманн: "Уругвай в матче с Францией будет тянуть время, падать и ходить к арбитру"

Нападающий сборой Франции Антуан Гризманн заявил, что в очном матче в 1/4 финала чемпионата мира Уругвай будет играть, как "Атлетико", и поэтому матч выдастся скучным. Команды встретятся 6 июля в Нижнем Новгороде.

- Уругвай будет играть как "Атлетико". Они будут тянуть время, падать и ходить к арбитру. Мы должны будем привыкнуть к этому, потому что матч обещает быть скучным, - цитирует Goal слова Гризманна. - Лучший из уругвайцев? Эдинсон Кавани. Он много двигается, работает в команде. Если его повреждение серьезное, то Уругваю будет очень тяжело без него. Мы в свою очередь должны делать все, чтобы Кильян Мбаппе чувствовал себя комфортно на поле. Думаю, Уругвай будет действовать против него несколько иначе, нежели Аргентина. Это 1/4 финала турнира, а Мбаппе всего 19 лет. Но он всегда сконцентрирован и молчалив перед играми, и это зрелость поражает меня в нем. Он может стать лучшим игроком.

Напомним, в своих матча 1/8 финала мирового первенства французы переиграли Аргентину (4:3), а уругвайцы – Португалию (2:1).

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